Convocatoria a artesanas y artesanos

Abre el concurso Premio Provincial a la Pieza Única Artesanal 2023.

El Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiaín lanza la convocatoria anual que premia a la Pieza Única Artesanal.







Indica la Agencia APF que este nuevo concurso provincial que tiene como objetivo contribuir a la difusión del patrimonio cultural revalorizando la creatividad, originalidad y calidad de las artesanías entrerrianas. A la vez, se busca enriquecer el patrimonio del Museo y del Gobierno Provincial mediante la incorporación de las obras premiadas. La convocatoria estará abierta hasta el 4 de agosto 2023.





Podrán participar artesanos y artesanas, mayores de 18 años, nativos/as o con una residencia mínima de dos años en la provincia de Entre Ríos previos a la fecha de la presente convocatoria. Las personas que quieran participar deberán estar inscriptas en el Registro Provincial de Artesanas y Artesanos de Entre Ríos (Reproar- Ley N° 10.659) o haber iniciado el trámite de registración antes de la fecha de cierre de inscripción.



La inscripción de quienes participen y la presentación de las piezas artesanales se realizará exclusivamente a través de correo electrónico. Para tal fin, quienes se sumen a la convocatoria deberán enviar un e-mail a concursoartesanias.er@gmail.com con el asunto: Concurso Provincial Pieza Única Artesanal 2023 conteniendo la documentación requerida en el reglamento del concurso.



Las y los artesanos participantes podrán postular hasta dos piezas artesanales de su autoría. Las mismas deberán ajustarse a las pautas de evaluación de las artesanías según los criterios adoptados en la ley Nº 10.659, pudiendo anexar información conceptual, memoria técnica, bocetos, etc.



La presentación se realizará a través del envío de tres fotografías por cada pieza artesanal.





Premios



Los premios tienen carácter de adquisición y son indivisibles. Se harán efectivos de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y en las fechas y modalidad que la Secretaría de Cultura disponga. Los montos serán los siguientes:



1º Premio Adquisición: Pesos Doscientos Cuarenta Mil (240.000 pesos)



2º Premio Adquisición: Pesos Ciento Ochenta Mil (180.000 pesos)



3º Premio Adquisición: Pesos Ciento Cuarenta Mil (140.000 pesos)



Este concurso en una iniciativa más de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y del Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiaín para revalorizar y reconocer el trabajo de artesanas y artesanos, quienes con sus manos crean y resignifican los saberes ancestrales y los oficios artesanales construyendo en cada una de sus piezas la identidad cultural entrerriana.





Calendario



Convocatoria: 21 de junio al 4 de agosto de 2023.



Recepción de postulaciones: desde el 31 de julio al 4 de agosto de 2023.



Preselección y aceptación de obras: el jurado actuará a tal efecto a partir del 11 al 14 de agosto de 2023.



Comunicación de obras seleccionadas: 15 de agosto de 2023.



Recepción de obras seleccionadas: del 16 al 25 de agosto de 2023 inclusive (8 a 12hs.). No se recibirán obras los fines de semana, ni feriados. No se recibirán obras que lleguen fuera de los plazos, días, horarios indicados y que no cumplan con lo establecido en el reglamento.



El jurado de premiación se reunirá entre los días 30 y 31 de agosto de 2023 y dará a conocer sus decisiones el día 1° de septiembre de 2023.



La ceremonia de premiación e inauguración de la exposición de las obras seleccionadas será el 14 de septiembre de 2023.



Exposición: del 15 de septiembre al 31 de octubre de 2023.