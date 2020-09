Dante Rossi realizó fuertes críticas a la conducción radical. Participó en una reunión de Futuro Entrerriano.

Organizado por el sector interno de la UCR Entre Ríos, Futuro Entrerriano, se realizó una charla virtual con el diputado provincial de Córdoba Dante Rossi. El dirigente manifestó fuertes críticas a la conducción del partido, advirtió que la UCR “cayó en una irrelevancia absoluta”, cuestionó la falta de debate e instó a conformar listas competitivas para competir contra quienes han destruido al centenario partido.

Extraordinario debate por zoom con radicales de Entre Rios. Gracias al Convencional Nacional Jorge Landra por la invitación. Vamos a recuperar la identidad de la UCR. pic.twitter.com/OyDY5XQOdp — Dante Rossi (@DanteVRossi) September 9, 2020

De la charla con el diputado cordobés, que se realizó a través de la plataforma Zoom, participaron más de 80 dirigentes.

Su exposición, y posterior debate, giró en torno a la realidad por la que está atravesando la Unión Cívica Radical y a la necesidad de que el centenario partido vuelva a sus raíces y sus ideales.

Tras cuestionar el rol que tuvo el partido en la gestión de gobierno de Cambiemos, Dante Rossi sostuvo: “Caímos prácticamente en la irrelevancia. Durante cuatro años la UCR no debatió, no incidió en la política nacional y no defendió ninguna de sus premisas”.

En este marco, “el resultado era cantado, el radicalismo terminó de perder su identidad, dejó de representar sectores que siempre había representado, dejó su progresismo de lado, no estuvo al lado de quienes sufren las crisis, de los derechos humanos, de la defensa de la clase media, de la ampliación de derechos, etc”, consideró.

Tras destacar la necesidad de que el radicalismo recupere sus ideales, el diputado sostuvo que “la decisión de la Convención Nacional de atarnos a Cambiemos terminó en octubre del año pasado”, pero “algunos dirigentes vivos han resuelto, sin debate, que la UCR es Juntos por el Cambio”.

“No hay posiciones independientes de nuestros bloques parlamentarios, ni del Comité Nacional y el partido ha ido perdiendo su esencia. Los dirigentes más encumbrados del partido hacen un seguidismo y compiten con los dirigentes del PRO para ver quién representa mejor los intereses de la derecha argentina. Están en una oposición cerrada y destructiva”, enfatizó Dante Rossi.

Al respecto mencionó dos ejemplos: “La UCR no debería tener dudas en colocarse del lado de los que menos tienen frente al debate del Impuesto a la Riqueza y tampoco debería haber dudado en respaldar la decisión de declarar servicio público a las telecomunicaciones”.

Luego se declaró en contra de la grieta e instó a buscar denominadores comunes: “Si no hay un acuerdo social y político no hay forma de salir de la crisis”, dijo al tiempo que lamentó que el presidente Alberto Fernández siga teniendo actitudes que tienden a profundizar la división del país.

Desafíos

“Hoy estamos liberados de Cambiemos, ya que jurídicamente Cambiemos no existe desde octubre del año pasado”, manifestó Rossi y, en tal sentido, instó a “hacer más radicalismo, a dar la batalla y a pasar del discurso a la acción”.

Sostuvo que el desafío es trabajar “para armar listas competitivas en cada uno de los distritos y combatir las ideas de la cúpula del partido”.

“Hay un montón de radicales disconformes y tenemos que abrazarnos para generar un partido que trabaje por un rol activo del Estado y por levantar las ideas originales de la UCR y así evitar que el partido se nos vaya de las manos”, concluyó.

Tras la exposición de Rossi, los más 80 dirigentes que participaron de la charla estuvieron debatiendo durante dos horas.