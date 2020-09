Dibujo: invitan al Salón Nacional de Entre Ríos

Convocan a artistas argentin@s a la presentación de dibujos para el salón Nacional de Entre Ríos en su edición 2020.

La organización del certamen estará a cargo del Museo Provincial de Dibujo y Grabado “Artemio Alisio” de la ciudad de Concepción del Uruguay.





La inscripción de los participantes se realizará exclusivamente a través de correo electrónico. Las y los interesadas deberán los artistas deberán enviar un e-mail a museoartemioalisio@gmail.com con el título Selección XXI Salón Nacional de Entre Ríos Dibujo 2020 conteniendo formulario de Inscripción (que deberá solicitarse previamente al mismo correo o descargarse desde la página de facebook del Museo: Museo Artemio Alisio), fotografías de la obra postulada y documentación personal del postulante. El plazo para participar es hasta el 30 de septiembre próximo.



Todas las obras seleccionadas participan del Salón Nacional. Las mismas deberán ser originales. No se admitirán obras distintas a las seleccionadas, ni las que excedan los tres años de antigüedad en la elaboración (2017-2020), ni las copias, los anónimos, las obras sin marcos, excepto cuando éste resulte impropio o innecesario por la modalidad de la obra, ni dípticos, trípticos o polidípticos que no se hallen dentro de un mismo marco o soporte (siempre respetando las medidas máximas). Se aceptarán obras expuestas en otros salones, pero no obras expuestas en ediciones anteriores de este mismo salón. Tampoco se admitirán las de familiares del jurado, de miembros del personal en actividad del Museo de Dibujo y Grabado “Artemio Alisio”, ni de artistas fallecidos ni las que fueran realizadas con materiales y/o soportes que resulten precarios o perecederos en el corto plazo o las obras que contengan materiales contaminantes o que por su estructura resulten un riesgo para la integridad física de las personas.



Podrán participar todos los artistas nativos del país, mayores de 18 años. Los argentinos naturalizados deberán acreditar un mínimo de tres años de ciudadanía o residencia continua en la Argentina a la fecha de inauguración del Salón. La nacionalidad y domicilio se acreditarán mediante la presentación del documento de identidad en el envío obligatorio de documentación.



Para dicho concurso se han establecido los siguientes premios: Primer Premio Dibujo adquisición 35.000 pesos (pesos treinta y cinco mil); Segundo Premio Dibujo adquisición 30.000 pesos (pesos treinta mil) y Tercer Premio Dibujo adquisición 25.000 pesos (pesos veinticinco mil).Por otra parte, el jurado podrá otorgar tantas menciones como considere, las que serán compensadas con diplomas.





Calendario





Plazo de recepción de la documentación: hasta el 30 de septiembre de 2020.

Reunión del jurado para selección: 7 de octubre de 2020.

Plazo de recepción de las obras seleccionadas: hasta el 16 octubre 2020.

Reunión del jurado para premiación: 23 de octubre 2020.

Inauguración y entrega de premios y menciones: sábado 7 de noviembre de 2020.

Exposición de la Sección Dibujo: 7 al 28 de noviembre 2020.



Para descargar el reglamento del concurso ingresar a: https://www.dropbox.com/s/nbx3m4gzj9qgmut/Reglamento%20Sal%C3%B3n%20Nac%20de%20Dibujo%202020.pdf?dl=0