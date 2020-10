“Debemos tener muy en cuenta los problemas que está atravesando el pueblo producto de la cuarentena”.

Alternativa Radical Paraná realizó su asamblea para repasar la situación política Nacional; Provincial y del Radicalismo.

Con la presencia de militantes y dirigentes de toda la ciudad de Paraná, Alternativa Radical Paraná realizó una asamblea mediante el sistema de zoom. Del encuentro participó la Diputada Provincial Sara Foletto y el ex Diputado Nacional Fabián Rogel.

Daniel Goldberg como miembro del Comité provincial tuvo a su cargo informar cuál ha sido el proceso administrativo y jurídico por el cual se decidió la postergación para el mes de abril de 2021, de las internas partidarias para renovar las autoridades del partido que vencen su mandato en diciembre.

A su turno el ex concejal Marcelo Milano repasó cual fue la manera de cómo se resolvió el proceso de Defensor del Pueblo de la ciudad de Paraná, en el cual su nombre estuvo a consideración de todas las propuestas que hubo a la hora de resolver esta situación.

Posteriormente la Diputada provincial Sara Foletto repasó lo que ha sido, para ella, la marcha del gobierno provincial en estos meses, y particularmente cuáles son los problemas centrales que se advierten en la provincia, fundamentalmente vinculados a los problemas

económicos por lo que atraviesa la provincia. Un párrafo aparte mereció la participación de las diputadas radicales en la elaboración del proyecto equidad de género, que está en tratamiento en la legislatura provincial.

Varios de los dirigentes de las distintas seccionales plantearon la necesidad, que más allá de la postergación, se siga trabajando para la elaboración de las listas de autoridades de las seccionales, asimismo seguir en conversaciones con distintos sectores internos de la ciudad de

Paraná del radicalismo como se está haciendo, para disputar la conducción del Comité de la Capital el año próximo.

Por último Rogel advirtió sobre la situación que está padeciendo el pueblo argentino, a la hora de hablar de política, debemos tener en cuenta que esta pandemia ha provocado muchos inconvenientes sociales, económicas y humanos, caso contrario vamos a estar hablando de cosas que le interesan a los dirigentes y no de los problemas que le preocupan al pueblo.

Además aseguró que no se puede pensar en candidaturas ni en espacios de poder si no volvemos a conversar mano a mano con los radicales asegurándoles, que vamos a tratar de recuperar nuestra identidad política y vamos a tratar de todos modos tener un discurso, que no sea un

discurso de la reacción, sino que sea un discurso progresista; popular y que tenga la identidad de lo que ha sido la historia de este partido, que es la única manera como vamos a ser tenido en cuenta tanto en el orden nacional, provincial como en la ciudad de Paraná.