K. Jr.

@KevinJr18ok

Patronato jugó uno de los mejores partidos del torneo, pero sigue sin tener suerte.

Patronato jugó uno de los mejores partidos del torneo, pero sigue sin tener suerte, tuvo en la madrugada del cotejo un penal que Chimino desperdició por arriba del travesaño y antes de los 10 del primer tiempo, Garro puso en ventaja al Globo, después fueron puros intentos pero sin suerte.

La suerte muchas veces es esquiva, el Patrón en 10 minutos pasó de estar en el cielo al infierno, cuando corrían los dos minutos del primer tiempo, la suerte parecía tocar el timbre, un penal podría poner en ventaja al Roji-Negro y así poder sumar los 3 puntos que tan esquivos son en la Copa Diego Maradona, pero esta vez siguió esquivando al conjunto de Paraná. Chimino tomó la redonda y pateó por arriba del travesaño, eso y más en menos de 10 minutos cuando Juan Garro puso en ventaja al Globo, un centro por la derecha y una mala salida de Sappa permitió el cabezazo del delantero del conjunto de Parque Patricios, para poder sentenciar el partido.

Un equipo lleno de juveniles, en un torneo que no suma ni para el promedio ni para la copa, pone un poco de tranquilidad en Patronato, pero sin suerte se hace cuesta arriba la transición al torneo 2021; sobre el final del partido, pudo haber empatado la serie y así sumar un punto extra, merecido ya que siempre intentó pero sin inquietar al local, esta vez la copa no estuvo del lado del Patrón, con un punto en 5 partidos jugados parece que la suerte no le sonríe a Gustavo Álvarez; el Patrón mereció mucho más en este torneo, ahora a pensar en la fase complementación para un cupo -quién sabe- en la Sudamericana de 2022.