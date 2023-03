Presentan el libro «Reventar dignamente»

El viernes 17 de marzo a las 20 horas en Casa de la Cultura.

D. M. F.

Charla con el autor, Gonzalo Daniel Rosas Paz.

-¿De qué se trata el libro “Reventar dignamente”? ¿Cuáles son los nudos fuertes?

-Básicamente trata sobre la resignación de tres personas a un destino que se presenta como inevitable. Mientras que en el segundo relato incluido en el mismo libro y titulado «Como ser un vagabundo» el personaje principal intenta evadir su condición, escapar de alguna manera.

-¿Qué buscás o qué logras con un libro de este tipo?

-Creo que si bien ser más cultos y más profundos no nos permite ser más felices, si nos hace más atractivos. Evita que nos volvamos engranajes animados solo por la comodidad, la lujuria o una visión idelizada de un amor salvador que en general no llega. Quizás me anime solamente la vanidad, aunque ahora que lo pienso, he evitado caer en esa exaltación nahif y demagógica de las virtudes de la personalidad de los personajes, para poner de fondo en las imágenes de las redes sociales.

-En esta etapa: ¿sos más de leer o de escribir? ¿estás leyendo algo?

-Un poco más de leer: creo que para ser buen escritor, primero hay que ser un buen lector. Actualmente estoy leyendo un librito de Olga Orozco, y otro de Virginia Woolf creo que se llama «Al Faro» o algo así.

-¿Qué peliculas o series estás mirando por estos días?

-Tengo la suerte de no mirar tv por cable, estoy mirando una serie que se llama «Dark», está bastante buena.

-Recomendanos algunos discos o temas para escuchar.

-Recomiendo discos del Indio Solari y Rapsodhy.

Foto. FB