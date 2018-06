Stella Berduc

(1936-2018)

Segundos eternos

A mi nieta Consuelo

Quien roba tu mirada, niña rubia,

cuando perdida quedas en la tarde

y olvidas a tus juegos y sonríes

escuchando el llamado de los ángeles.

Yo se quien vuelve tu mirada ajena

y quien puebla de magia tu semblante

es un instante, nada mas, tan breve

que vas vestida por la luz del aire.

En ese breve sueño que me envuelves

cambiada tu expresión de niña grave

jamás sabrás Consuelo que en segundos eternos

me devolviste el rostro de mi madre.

A un bello inculto

Eros, amigo mío

Él no sabía quien era Frida Kahlo

pero sus dedos eran sabios.

Berlioz iba inundando las paredes

y presentí que la marcha del suplicio

multiplicaría mi orgasmo.

Él confesó que le gustaba todo

y más que todo,

lo innoble, lo obsceno, lo sagrado.

Las casas que tan solo se murmuran

a oscuras,

lo que nadie había escuchado.

Era como una estatua desbordante

en músculos tensados.

Entonces, me juré, que jamás nunca,

le contaría quien era Frida Kahlo.

Canto al río Paraná

Porque a mí me mintieron geografías

no quiero creer que en el Brasil nacieras,

rodeado de verdores y misterios

entre obscenas orquídeas, musgos y enredaderas.

Me naciste aquí dentro

en el preciso instante en que mis ojos

se preñaron de esta tierra.

Porque te siento mío, por saberme tu dueña

es que entiendo tu historia

la de tus crímenes, la de tu belleza.

Tu hipocresía de cambiantes tonos

del rosa al negro, o al marrón violeta.

A veces me pareces una chica sonrojada y modesta

y otras en tus derrames de crepúsculos

la sangrienta ramera.

En un atardecer de turbación y espuma

toqué tu comunión con las estrellas

y tus garras ignotas eran suelos

curva de engaños, en tu mentira inmensa.

Tus ahogados, hijos de las tormentas

con que perversamente te alimentas

en las vidas de un limo tumultuoso

que no se muestran.

Tus heladas, tu fiera madrugada

y la limpia navaja de las velas

cortando el aire helado del ambiente

para alumbrar las islas, las arterias

cuando viene esa loca desde el norte

montada en su potranca de tormenta

enjoyada en suntuosas lampalaguas

que te cubre las lúbricas caderas,

tapándose los pechos espumosos

con verdes camalotes y dos victorias regias.

Trae esa boca enorme que al abrirse

devora las ranchadas que la esperan.

Cómo piensas que pueda perdonarte

esa crueldad eterna?.

Cómo, si no naciendo de mi carne

pueda yo atesorar lo que no muestras?.

Seductor en las noches encendidas

preñada de luciérnagas

encantador de seres que no dejan de sufrir

en tus islas traicioneras.

Qué cosas les prometes en voz baja

para que no te escuchen las estrellas

cuando viene la loca dando gritos

y arrastra sus viviendas?.

Ellos vuelven. Están hipnotizados

por tu lengua barrosa de tormentas.

Como una amante de pródigas caricias y de engaños

en fábulas morenas

no te puede dejar quien ha probado

tus manos limosas bajo la luna inmensa.

Porque fue el hondo semen de tu barro

igual que Dios el que me hiciera hembra,

moriré en tus crecientes cada invierno

para volver a amarte en primavera.

Paraná (1936-2018). En 1.987 la editorial de Entre Ríos editó “Desde Camila”, su primer poemario, a pesar de tener la casi totalidad de su obra inédita. En 1.992 escribió los textos de la obra “De Patria y de Potras” que contó con musicalización de Daniel Rochi. Ambos presentaron la obra dedicada a mujeres destacadas de la República Argentina en diversas ocasiones con gran repercusión en el público. Además de la literatura y el canto, Stella Berduc se ha desempeñado en el ámbito del teatro, realizando varios unipersonales de su autoría y siendo reconocida su participación en “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca, entre otras. Ha vuelto a ser editada en 2.011. “A la mínima luz” su nuevo poemario con prólogo de Félix Luna se publicó en Paraná a través del FEICAC, Fondo Económico de Incentivo a las Ciencias y a las Artes, implementado por la Municipalidad de Paraná.

Stella Berduc, hasta siempre. — Marcelo Amorosi (@marceloactor1) 3 de junio de 2018

(La Nota digital)

Anuncios